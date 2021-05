Ladispoli: prorogata al 30 settembre 2021 la scadenza dei documenti di identità

Share Pin 0 Condivisioni

La validità ai fini dell’espatrio resta però limitata alla data di scadenza indicata nel documento

“Il decreto legge n. 56 del 30 aprile 2021 ha ulteriormente prorogato la validità dei documenti d’identità e di riconoscimento (con scadenza dal 31 gennaio 2020) fino al 30 settembre 2021. La validità ai fini dell’espatrio resta però limitata alla data di scadenza indicata nel documento”. Lo rende noto l’assessore ai servizi anagrafici, stato civile e servizi demografici, Veronica Raimo.

Si ricorda che è documento di riconoscimento, ai sensi dell’articolo 35 del D.P.R. 445/2000, anche la patente. Se il cittadino ha cambiato indirizzo la carta d’identità e la patente sono valide ugualmente.

La richiesta urgente di carta di identità elettronica può essere effettuata nei seguenti casi:

carta d’identità scaduta prima del 31 gennaio 2020 o deteriorata;

– cittadino sprovvisto di alcun documento;

– documenti smarriti o rubati (esibendo denuncia di furto o di smarrimento)

– cittadino che deve recarsi in U.E.

Per fissare un appuntamento per la richiesta urgente di una carta di identità elettronica rivolgersi all’Ufficio relazioni col pubblico.

mail: [email protected]

numero verde 800513128

0699231310

0699231291

Dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle ore 12:30 e il martedì e il giovedì anche dalle ore 15:00 alle ore 17:30.

Richiesta di residenza

Sul sito istituzionale del Comune di Ladispoli, è disponibile la procedura per la compilazione e l’invio del modulo relativo a tutte le pratiche per le richieste di residenza. Accedendo al servizio, individuabile in un banner nella colonna di sinistra del sito istituzionale del comune di Ladispoli (www.comunediladispoli.it) con la dicitura “Cambio di residenza” all’interessato viene richiesto, in base al proprio status di cittadino italiano, comunitario o non comunitario, di preparare la documentazione in formato digitale.

Cliccando in basso sul tasto Procedi, si avvia il primo dei nove passaggi al termine dei quali il cittadino potrà scaricare la dichiarazione di residenza compilata e inviarla via Pec, con firma digitale, per raccomandata o via fax.

Per i cittadini comunitari ed extracomunitari che si iscrivono per la prima volta in un comune italiano, è necessaria la presenza presso gli uffici demografici (martedì e giovedì 9:00-13:00 15:00-17:30).

Certificati

Collegarsi al Portale del Comune di Ladispoli SERVIZI ONLINE e selezionare la voce ANAGRAFE CERTIFICATI ON-LINE

L’accesso avverrà attraverso lo SPID con la Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Per usare la tessera sanitaria come CNS ed accedere ai servizi pubblici online, è necessaria l’attivazione presso uno degli sportelli abilitati della propria regione di appartenenza.

