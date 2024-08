Ladispoli – Project for Life: tra sport e solidarietà

Project for Life è un’associazione sportiva che unisce passione per lo sport e solidarietà, attiva da oltre 6 anni nell’organizzazione di eventi sportivi con finalità benefiche

Project for Life è un’associazione sportiva che unisce passione per lo sport e solidarietà, attiva da oltre 6 anni nell’organizzazione di eventi sportivi con finalità benefiche. I valori che guidano l’associazione sono solidarietà, inclusività, sostenibilità e passione. Nata con l’obiettivo di organizzare eventi ciclistici per raccogliere fondi destinati a realtà bisognose, Project for Life crede fermamente che pedalare per una giusta causa rappresenti l’essenza dello sport.

I principali eventi che organizza Project for Life sono:

Dolomiti for Duchenne: un evento di tre giorni nelle Dolomiti della Val Pusteria, che coinvolge biker, ragazzi e famiglie di Parent Project aps.

un evento di tre giorni nelle Dolomiti della Val Pusteria, che coinvolge biker, ragazzi e famiglie di Parent Project aps. Bruschetta Tour: un cicloraduno off-road nel Parco Naturale Regionale di Bracciano e Martignano, dove sport, divertimento e beneficenza si incontrano.

un cicloraduno off-road nel Parco Naturale Regionale di Bracciano e Martignano, dove sport, divertimento e beneficenza si incontrano. Trail dei Parchi: un’esperienza di bikepacking alla scoperta dei parchi naturali dell’Abruzzo, tra cui il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, il Parco Regionale Sirente Velino e il Parco Nazionale della Majella.

un’esperienza di bikepacking alla scoperta dei parchi naturali dell’Abruzzo, tra cui il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, il Parco Regionale Sirente Velino e il Parco Nazionale della Majella. Tour dei Santi e Briganti: in collaborazione con ASD Civita Bike, propone tracciati per mountain bike e bici da corsa nella Valle Subequana.

in collaborazione con ASD Civita Bike, propone tracciati per mountain bike e bici da corsa nella Valle Subequana. Tour dei Casati Antichi: in collaborazione con Village Bike School, è un circuito di ciclo-pedalate solidali tra i Monti della Tolfa.

Sono numerosi i progetti che sostiene Project for Life: Parent Project aps, associazione che riunisce pazienti e famiglie con figli affetti dalla distrofia muscolare di Duchenne e

Becker; l’associazione Together We Ride Aps, che persegue l’obiettivo di creare ausili destinati ai bikers con disabilità agli arti superiori; “La spesa del cuore”, un progetto per

raccogliere generi alimentari o fondi per l’acquisto di beni di prima necessità da consegnare presso realtà bisognose come case-famiglia, centri di accoglienza o

distribuzione alimentare. Per portare avanti il supporto alla ricerca scientifica, per proseguire con l’impegno di migliorare la qualità di vita delle persone più fragili, per regalare speranza e sogni e soprattutto per farlo insieme, di seguito un elenco dei prossimi appuntamenti:

16 ottobre: Bruschetta Tour (Iscrizioni)

(Iscrizioni) 17 maggio 2025: Trail dei Parchi (Dettagli)

(Dettagli) Giugno 2025: Dolomiti for Duchenne (Dettagli)

Contatti: