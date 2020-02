Condividi Pin 0 Condivisioni

La costruzione che sorgerà tra Viale Mediterraneo e il Cerreto è in una buona fase realizzativa.

Ladispoli, procedono i lavori per la nuova caserma. Esulta il sindaco Grando

Procedono a grande velocità i lavori di realizzazione della nuova caserma dei Carabinieri che sorgerà al Cerreto. Il cantiere infatti sta andando veloce e i risultati cominciano a vedersi. L’edificio ospiterà i Carabinieri che traslocheranno dunque dalla palazzina in via Livorno, trovandosi in uno spazio più consono e decisamente più grande.

Soddisfatto il Sindaco Grando che sui social esprime la sua felicità scherzando: “La nuova Caserma dei Carabinieri sta venendo su alla Grando! Scusate, alla grande!!! Buona domenica” ha infatti scritto il primo cittadino.