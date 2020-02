Condividi Pin 0 Condivisioni

La notizia arriva direttamente dal ministro della Sanità Roberto Speranza

I medici dello Spallanzani isolano il Coronavirus

Il ministro della Sanità, Roberto Speranza, ha comunicato in conferenza stampa che il Coronavirus è stato isolato dai medici dell’ospedale Spallanzani di Roma, una vera eccellenza in fatto di malattie infettive. L’Italia diventa dunque il primo paese europeo ad aver isolato il virus (in precedenza era stato isolato solo in Australia) e questo dona una speranza. A partire dal virus isolato si può lavorare per realizzare un vaccino efficace. Chiaramente i tempi non sono immediati, ma di sicuro l’Italia cerca di agire con tempestività per arginare come possibile l’emergenza.