Ladispoli: principio di incendio ad vettura nel parcheggio della Casa della Salute



L’intervento immediato delle Guardie Giurate ha evitato che un principio d’incendio su un’auto parcheggiata degenerasse. E’ accaduto ieri, intorno alle 13:00, un principio d’incendio si è sviluppato sul vano motore di una Citroën parcheggiata nell’area di sosta della Casa della Salute di di Ladispoli – Cerveteri.

Il fumo, visibile e concentrato nella parte anteriore del veicolo, ha richiesto un intervento per evitare che si sviluppassero delle fiamme. Le Guardie Giurate in servizio presso la struttura sono intervenute prontamente utilizzando gli estintori in dotazione. Sul posto anche la 26A della stazione dei vigili del fuoco di Marina di Cerveteri.

I danni sono stati circoscritti e limitati.