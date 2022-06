Ladispoli, primo consiglio comunale. Alla Lega la presidenza del consiglio: eletto Carmelo Augello

Pascucci sceglie Ladispoli. Opposizione annuncia battaglie. Il sindaco Grando: pane per vostri denti

Primo consiglio comunale a Ladispoli del Grando bis. Il giuramento di Grando sulla costituzione desta l’applauso dei presenti. Aula gremita e seduta presieduta dal consigliere “anziano” (più votato della lista) Stefano Fierli.

L’opposizione con schierati Marcucci, Paparella, Ciarlantini, Garau, Trani, Marongiu, Paliotta, annuncia battaglia. Grando appare tutt’altro che intimidito: “avrete pane per i vostri denti”.

Prima seduta ladispolana per il cursus di Alessio Pascucci, che dopo l’euforica vittoria a Cerveteri, preferisce scegliere lo scranno di Ladispoli per il suo esercizio di consigliere comunale. Fuori dunque per ora Francesca di Girolamo di Ladispoli città che cede il seggio al candidato sindaco della coalizione ‘un nuovo inizio’. Pascucci, dopo il progressivo avvicinamento al Pd nella campagna di Cerveteri, visualizza in Ladispoli un trampolino per costruire il campo largo dell’opposizione e la prossima piattaforma per i prossimi step politici.

Prima seduta anche per Crescenzo Paliotta, già sindaco, che mette a disposizione la sua esperienza e fa cenno con rammarico, all’impegno di Federico Ascani, che non siedera’ stavolta in consiglio.

Sabrina Fioravanti, neo Eletta consigliera comunale (lista Grando) rassegnera’, per eventuali incompatibilità col ruolo istituzionale, le proprie dimissioni da presidente dell’US Ladispoli.

Saranno date notizie circa la nomina di un fiduciario alla guida della società rosso blu nei prossimi giorni.

Carmelo Augello (in quota Lega) eletto presidente del consiglio comunale. La lega esprime così un ruolo di prestigio.

La vice presidenza, di spettanza all’opposizione, è assegnata a Silvia Marongiu (in quota a questo punto PD).

Prima seduta per diversi volti nuovi che avranno modo di far conoscere la propria azione politica nei prossimi appuntamenti consiliari.

In settimana il sindaco Grando potrà sciogliere i primi nomi circa la futura giunta comunale. Un esecutivo che in prima battuta terra’ conto dell’assetto politico della nuova maggioranza.