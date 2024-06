Ladispoli: prima edizione di “Musicamare” il contest che permetterà la pubblicazione di un inedito

Un inedito sulle piattaforme digitali con l’etichetta Rossodisera

L’associazione culturale Tama’ in collaborazione con l’etichetta discografica RossodiSera Records e con il patrocinio del comune di Ladispoli organizza la prima edizione di MUSICAMARE Ladispoli Music Contest.

L’evento sarà’ così articolato: sabato 27 luglio 2024 presso il Teatro Marco Vannini a Ladispoli si svolgeranno i casting di tutti i cantanti che vorranno partecipare alla selezioni. L’età minima richiesta sono 12 anni compiuti.

Dal casting emergeranno i finalisti che parteciperanno alla serata finale che si svolgerà in Piazza Roberto Rossellini dalle ore 21 a Ladispoli.

Il vincitore di questo contest avrà la possibilità con l’etichetta discografica Rossodisera Records della produzione e distribuzione di un inedito sulle piattaforme digitali.

Un’occasione assolutamente da non perdere.

Dice Alessandra Fattoruso Presidente dell’associazione culturale Tama’ ed organizzatrice dell’evento:” Ringrazio tanto l’amministratore comunale di Ladispoli nella persona dell’assessore Marco Porro per averci dato la possibilità di essere nel cartellone estivo. Un grazie di cuore all’avvocato Leopoldo Lombardi presidente della RossodiSera Records, al direttore artistico Umberto Canino ed al vocal coach Alex Lai per collaborare attivamente in questo progetto”.

Per info Alessandra Fattoruso 3895794336 oppure [email protected].