Ladispoli: presentazione di Luigi Cozzi dei volumi “album cover art” in Biblioteca

Dopo il successo della volta scorsa torna in Biblioteca l’amico Luigi Lozzi, che questa volta ci presenterà l’opera in 3 volumi ALBUM COVER ART, attraverso la quale traccia in maniera ragionata una sorta di ‘storia’ della musica contemporanea, dagli anni ’50 ai giorni nostri, e ne racconta i mutamenti seguendo l’evoluzione grafica e concettuale delle copertine dei dischi in vinile.

Il primo volume, History, partendo dagli anni ’40 ripercorre i momenti salienti del tragitto evolutivo della musica di largo consumo ( jazz, beat, black, rock e pop), mostrandoci immediatamente la cura crescente che gli addetti ai lavori (al servizio dell’industria discografica) ponevano nella realizzazioni di copertine sempre più intriganti ed esplicative dello stato dell’arte.

Il secondo volume, Grafic Art, raggruppa le copertine per temi e soggetti ricorrenti e ci racconta le innumerevoli soluzioni grafiche adottate da disegnatori e fotografi per dare ‘anima’ ai contenuti musicali dei dischi

Il terzo ed ultimo volume, Portraits/Ritratti, si concentra sugli artisti e sui gruppi protagonisti della musica utilizzando i ritratti che ci sono stati ‘consegnati’ sulle copertine, suddividendoli tematicamente.

Si tratta di un lavoro di quattro anni e mezzo durante i quali Luigi ha catalogato quasi tredicimila copertine (visionandone non meno di mezzo milione!): esse erano un elemento fondamentale per gli appassionati di musica perchè attraverso uno scatto o un’invenzione grafica riuscivano a raccontare un mondo per molti versi sconosciuto e tutto da scoprire e, dagli scaffali dei negozi, rapivano già al primo contatto lo sguardo degli appassionati di musica.

La presentazione si terrà mercoledì 11 dicembre alle ore 16:30 nella Sala Conferenze della Biblioteca; sarà presente Luigi Lozzi che ci racconterà la nascita, la crescita e lo sviluppo di questo progetto e si intratterrà con il pubblico per rispondere alle curiosità e per il rituale firmacopie.

La partecipazione è libera e gratuita e non è richiesta prenotazione.