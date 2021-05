Share Pin 1 Condivisioni

In molti hanno deciso di utilizzare le seconde case anziché affittarle. Per Boratto (Assobalneari) si preannuncia una buona stagione balneare

Ladispoli: prende il via la stagione balneare

La stagione balneare, tempo permettendo, finalmente si può dire avviata e gli stabilimenti balneari sono già pronti ad accogliere i vacanzieri.

E come visto dai dati forniti dalle agenzie immobiliari, con le vacanze di prossimità e la possibilità dunque di usufruire della seconda casa al mare, sono molti i romani che hanno deciso di non affittare la casa al mare ma di utilizzarla in prima persona per i mesi estivi.

Un esempio lo si vede anche a Marina di San Nicola: «Da 2mila abitanti siamo diventati anche 8mila», ha detto il rappresentante di Assobalneari Ladispoli, Ugo Boratto a Cambia il Mondo.

Per quanto riguarda gli stabilimenti balneari l’avvio sembra essere promettente anche se si risente della riduzione del 20-25% degli ombrelloni, i prezzi sono rimasti invariati. Ma «rispetto ad altre attività che ad oggi sono ancora chiuse – ha detto Boratto – possiamo dirci dei privilegiati».

