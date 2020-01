Condividi Pin 0 Condivisioni

La nota di Francesco Prato

Ladispoli, Prato: “dopo tanti anni è ritornata la befana tricolore”

Dopo tanti anni, è ritornata la befana tricolore a Ladispoli, un bel evento di cultura popolare che porta con sé la nostra cultura. Durante la manifestazione e stato fatto capire il senso di questa festa nata non a caso 12 giorni dopo il Natale, la nonna che distribuiva dolci ai più piccoli, ed annunciava il risveglio della natura. Abbiamo anche inserito un piccolo spazio per parlare delle befane che non ci sono, di quei piccoli bambini allontanati dal nucleo famigliare ingiustamente, perché Noi la guardia non l'abbasseremo mai. Dopo è partita la festa è arrivato Babbo Natale che cercava la Befana, che non arriva. Alle 18:30 la magia per i tanti bambini presenti e diventata realtà, e via con la consegna delle calze, del carbone, e selfie con le loro star. È stata una magica notte di Natale per i più piccoli, che possono sognare, e per noi un momento comunitario di crescita importante. Ringrazio tutti gli sponsor che hanno contribuito per realizzare tutto ciò,a soprattutto la comunità di Riva Destra Fdi di Ladispoli che ha creduto in tutto ciò. Ringraziamo i vertici romani di Riva destra Fabio Sabbatani Schiuma e Lorenzo Lo Iacono, per esser intervenuti. Noi siamo il passato che guarda lontano e che costruisce il futuro, ed allora lanciamo sin d'ora una proposta ai nostri amici di Cerveteri, per il prossimo anno organizziamo insieme la befana dei vigili del fuoco, per onore questi di uomini che ogni giorno mettono a repentaglio la loro stessa vita, che ne dite, Noi ci siamo. Ora è arrivato il momento dei saluti, e visto che per alcuni ora è più chiaro il significato di epifania, possiamo gridarlo anche se in ritardo buona epifania a tutti Voi.