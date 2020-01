Condividi Pin 0 Condivisioni

Calcio, Borgo San Martino, obiettivo riprendere a vincere da domenica

Calcio, Borgo San Martino, obiettivo riprendere a vincere da domenica – Obiettivo riprendere a vincere da domenica. E tornare a convincere sul piano del gioco, cosa che domenica contro l’Atletico Ladispoli è mancato. La rabbia del presidente Lupi non si è ancora sbollita e per il Borgo San Martino( foto Marotta) quella di domenica prossima è la prova del nove. La sfida sul campo dello Sporting Aurelio è un crocevia significativo per riprendere la ricorsa sul Passoscuro, in testa con 9 punti di vantaggio, un gap che potrebbe sembrare pesante ma non lo è se consideriamo che mancano due gare al giro di boa. Certo è che il Borgo deve cambiare marcia e tornare al successo in modo perentorio, convincendo anche sul piano dell’atteggiamento. Mister Palluzzi nel corso degli allenamenti ha parlato alla squadra, esaminando gli errorri commessi domenica. Se da una parte i gialloneri vantano l’attacco più prolifco del torneo, dall’altra non possono esultare per avere una difesa poco convincente, con 20 reti subite: più del doppio di Passoscuro e Duepigreco. Un dato allarmante sul quale bisognerà lavorare in settimana in vista della delicata trasferta romana. Serve un successo per riprendere quota e morale, con il primo posto ancora alla portata degli etruschi che hanno a disposizione 17 partite. Insomma testa e gambe e pensiero rivolto a domenica per cominiciare una rimonta del tutto possibile.