Ladispoli, posizionati dissuasori di velocità in prossimità delle scuole –

“La sicurezza stradale, soprattutto in prossimità delle scuole, è un obiettivo prioritario dell’Amministrazione comunale”. Con queste parole il vice sindaco e assessore alla Mobilità, Viabilità e Trasporti, Annibale Conti, ha annunciato che nelle strade comunali, in prossimità degli edifici scolastici, sono stati posizionati dei dissuasori di velocità.

Più in particolare i cuscini berlinesi sono stati installati in via Castellammare di Stabia davanti alle scuole elementari, in via De Begnac di fronte all’Istituto Di Vittorio, in via Louisiana, nei pressi del nido comunale, in Piazza Falcone/Via De Begnac tra la Corrado Melone e il Teatro Vannini, in via Praga davanti all’Ilaria Alpi e in prossimità del liceo Pertini.

“Questi dissuasori – ha proseguito Conti – non interferiscono con il passaggio dei mezzi ma al contempo consentono la riduzione della velocità delle autovetture. Sono una risposta concreta alle richieste dei cittadini di una maggiore sicurezza veicolare in punti strategici della città come le scuole”.