Ladispoli, porto Pidocchio: in arrivo per i pescatori le concessioni di pesca professionale

In un momento storico difficile come questo, dove il futuro sembra essere incerto, a causa delle varie problematiche economiche frutto dell’emergenza sanitaria, per i 15 pescatori di Porto Pidocchio il futuro, invece, appare più roseo.

Dopo le problematiche che avevano portato alla notifica di sgombero e ai vari incontri in Regione Lazio per cercare di porre rimedio a una situazione causata da una concessione data ai pescatori e non congrua. Il Comune infatti, aveva erroneamente preso una concessione turistico ricreativa finalizzata alla pesca professionale dandola in uso ai pescatori, senza però un valido titolo amministrativo.

Ora, però, la situazione finalmente sembra essere volta al meglio. Durante l’iter amministrativo la Regione ha ritenuto di passare a tutti i Comuni la gestione delle concessioni a scopo abitativo e di pesca professionale. Sarà dunque ora compito degli amministratori di palazzo Falcone rilasciare la concessione di pesca professionale e quindi di concludere l’iter di riferimento dei pescatori locali, iniziato sotto la competenza regionale.

Ad annunciarlo è stato il vicesindaco Pierpaolo Perretta: «Quelle famiglie – ha commentato Perretta a “cambia il mondo” – ora possono iniziare a costruire il loro futuro attraverso un atto amministrativo che avrà validità fino al 2033». Grazie alla concessione di pesca professionale i pescatori potranno infatti richiedere e ottenere dei contributi per la crescita del loro settore.