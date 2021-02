Share Pin 1 Condivisioni

Il vicesindaco Perretta: "Interloquire con la Regione Lazio per dare risposte strutturali"

Ladispoli: esondazione fossi e detriti. Domani commissione in Regione

L’esondazione dei fossi e il relativo deposito di detriti sulle spiagge ladispolane finisce all’attenzione della commissione di riferimento alla Regione Lazio, grazie anche all’interessamento del capogruppo Fdi alla Pisana, Fabrizio Ghera.

Ad annunciare la convocazione della commissione è stato il vicesindaco e assessore al demanio marittimo, Pierpaolo Perretta.

La questione relativa al deposito di detriti (tronchi d’albero anche di grandi dimensioni e canne provenienti dal letto del fosso) era emersa già nelle settimane scorse dopo che le condizioni meteo avevano fatto sì che sulle spiagge ladispolane si depositasse una quantità importante di detriti, rendendo le spiagge impraticabili tanto da portare l’amministrazione comunale a dover avviare una pulizia straordinaria degli arenili per un costo complessivo che si aggira tra i 60 e i 70mila euro. Costi che, come sottolineato dal Vicesindaco Perretta e dal sindaco Grando, non possono ricadere sulle tasche dei ladispolani.

«Dobbiamo iniziare a interloquire con la Regione – ha detto Perretta a “cambia il mondo” – per dare delle risposte strutturali a quelle complicazioni ormai divenute cicliche». Per Perretta bisogna agire puntando i riflettori a monte, lungo il percorso del fiumi, perché è lì che se la manutenzione ordinaria non viene effettuata, va a causare successivamente problemi alla costa ladispolana. Ed è proprio su questo punto che il vicesindaco conta venga data una risposta.

«Non possiamo essere gli unici soggetti ad andare in sofferenza per una problematica diventata ormai ciclica. Qualcuno deve iniziare a dare delle risposte e spero che a questo pensi la Regione».