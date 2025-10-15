Porto Pidocchio cambia volto e soprattutto nome: si chiamerà “San Giuseppe”, in onore del patrono di Ladispoli. Ad annunciarlo è il consigliere comunale con delega al Demanio marittimo, Pierpaolo Perretta, che parla di “una svolta culturale e tradizionale” condivisa anche con la curia locale. Previste anche nuove processioni a mare.

Ladispoli, Porto Pidocchio cambia nome: si chiamerà “San Giuseppe”

Nel frattempo, è quasi pronto il “Villaggio dei pescatori” sul lungomare di via Marco Polo, finanziato con oltre 130mila euro dalla Regione. Entro novembre è previsto il taglio del nastro: realizzati nuovi box, servizi igienici, docce e spogliatoi, in sostituzione delle strutture distrutte dal tornado del 2016.

Ladispoli è inoltre tra i sette comuni inseriti nel nuovo Piano regionale dei porti di interesse economico, che punta a uno sviluppo costiero sostenibile. L’area individuata si trova tra via Regina Elena e il lungomare Marco Polo, vicino al fiume Vaccina, e potrà ospitare fino a 500 posti barca, nel rispetto delle norme ambientali.