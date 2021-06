Ladispoli: pneumatici a ridosso del fosso Vaccina

Share Pin 0 Condivisioni

L’area ripulita dai volontari di Fareambiente in occasione della giornata mondiale dell’Ambiente

Anche i volontari di Fareambiente danno il loro contributo in occasione della giornata mondiale dell’ambiente e si rimboccano le maniche per ripulire l’area sotto al ponte di via Roma, proprio a ridosso del fosso Vaccina. Qui incivili hanno deciso di scaricare infatti diversi pneumatici.

«La tolleranza nei confronti di questi atti criminosi viene messa fortemente in discussione, perché è possibile gettare questo tipo di rifiuto e persino riciclarlo», hanno denunciato i volontari.

«L’Enciclica di Papa Francesco “Laudato Si” sottolinea l’importanza della cura per la casa comune – hanno evidenziato i volontari di Fareambiente – Tutti noi siamo chiamati ad avere cura della nostra casa, del nostro Ambiente».

