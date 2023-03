Appuntamento domani pomeriggio alle 16.30 con un nuovo incontro di “Nati per leggere”. Protagonisti questa volta saranno i papà

Ladispoli: in biblioteca comunale “Piccole letture con papà” –

Proseguono, in biblioteca comunale, gli appuntamenti con “Nati per leggere”, gli incontri di lettura a bassa voce per bambini da 0 a 6 anni a cura del gruppo volontari nati per leggere Cerveteri – Ladispoli – Manziana.

Ladispoli: in biblioteca comunale “Piccole letture con papà”

Appuntamento, domani pomeriggio alle 16.30, con “Piccole letture con papà!”, un’occasione per celebrare proprio la ricorrenza del 19 marzo.

Durante l’incontro saranno lette tante storie su tanti papà … e non solo.

“La biblioteca Peppino Impastato aderisce al programma Nati per Leggere – spiegano dal Comune – fin dai suoi primi anni di attività in Italia. Un progetto che si preoccupa di spiegare in maniera chiara e scientifica che ogni bambino è nato per leggere, sin dalla più tenera età”.

Le letture, come sempre, sono dedicate ai bambini dai 0 ai 6 anni. La partecipazione è libera e gratuita ma è necessaria la prenotazione ai contatti della biblioteca.

(torna alla nostra homepage)