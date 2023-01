Ladispoli: in biblioteca “Piccole letture d’inverno”

Proseguono gli appuntamenti di Nati per Leggere. Appuntamento lunedì 23 gennaio alle 16.30 con le letture dedicate ai bambini da 0 a 6 anni

Proseguono in biblioteca comunale, a Ladispoli, gli appuntamenti di Nati per leggere con “Piccole letture d’inverno”: un ciclo di incontri di letture a bassa voce per bambini da 0 a 6 anni a cura del gruppo volontari Nati per leggere di Cerveteri – Ladispoli – Manziana.

L’appuntamento è per lunedì 23 gennaio alle 16.30 con la lettura dedicata ai bambini dai 0 ai 6 anni. La partecipazione è libera e gratuita ma è necessaria la prenotazione ai contatti della biblioteca.

La biblioteca aderisce sin dai suoi primi anni di attività in Italia al programma Nati per Leggere: un progetto mondiale che si preoccupa di spiegare in maniera chiara e scientifica che ogni bambino è nato per leggere, sin dalla più tenera età.

Leggere insieme al proprio bambino, tutti i giorni e per pochi minuti, ci permette di stabilire con lui un legame importante, ne migliora la vita emotiva e lo sviluppo intellettuale, arricchisce il suo mondo interiore, il suo linguaggio, le sue idee e le sue immagini mentali.

La lettura fatta a bassa voce al proprio piccolo è un gesto d’amore molto semplice, ma che contribuirà a renderlo un giovane adulto abituato all’ascolto e probabilmente anche un futuro lettore!