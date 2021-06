Share Pin 0 Condivisioni

Gli animali sono stati notati da alcuni passanti. Sul posto sono intervenute le guardie ittiche dell’associazione Anuu che li ha portato in un habitat più idoneo

Ladispoli: pesci gatto nella fontana del Piacentini

Sono rimasti sicuramente sorpresi da quello che hanno visto sporgendosi un po’ di più verso l’acqua della fontana posizionata in piazza della Vittoria.

Magari pensavano che il Comune avesse deciso di riposizionarvi dei piccoli pesci rossi, proprio come era stato fatto un tempo, e invece si sono ritrovati davanti a una decina di pesci che sicuramente in quella fontana non potevano stare: i pesci gatto.

La strana sorpresa è avvenuta la scorsa sera nella città balneare.

Probabilmente a portare i pesci gatto all’interno della fontana qualcuno che quegli animali li aveva custoditi fino a quel momento in casa, in un acquario e che o per le dimensioni che hanno raggiunto (uno degli esemplari pesava circa 4 chili) o perché stanco di occuparsene, ha deciso di liberarsene.

Se qualcuno dunque, pensava che l’abbandono degli animali con l’arrivo dell’estate riguarda solo cani e gatti (gli animali domestici per eccellenza), si dovrà ricredere.

Ora i pesci gatto sono stati rimossi dalla fontana dalle guardie ittiche dell’associazione Anuu che opera sul territorio e intervenuta sul posto su segnalazione dell’ufficio tutela animali del Comune. Gli animali sono stati infatti portati in un luogo più adatto a loro.

