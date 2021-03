“Ladispoli, pensano alla campagna elettorale con i tempi e i modi sbagliati”

Share Pin 6 Condivisioni

I consiglieri FdI Renzo Marchetti e Daniela Marongiu al fianco del sindaco Grando, stigmatizzano l’esposto presentato da Italia in Comune, Italia Viva, Psi e Cerveteri -Ladispoli Azione

Non si tratta di un remake 2.0 della famosissima opera di Pirandello ma di un’opera tragicomica comparsa oggi sulle riviste locali.

Pensano alla campagna elettorale con i tempi ed i modi sbagliati, cercando, anche con subdoli mezzi, consenso politico in un momento in cui la politica deve essere messa da parte.

Il momento difficile che stiamo vivendo a causa della pandemia e della conseguente crisi economica, sociale e culturale deve essere combattuto da tutta la collettività: ognuno di Noi deve agire mettendo al centro della propria attenzione la collettività.

Non esistono partiti, non esistono conflittualità politiche, ma esiste un solo, unico nemico che deve essere combattuto da tutti Noi.

Il Sindaco Grando, insieme a tutta l’amministrazione, sta lavorando incessantemente al fine di proporre soluzioni che garantiscano il diritto alla salute ma che, allo stesso tempo, non vadano ad impattare troppo negativamente sulla dignità dei cittadini, già messi in ginocchio da una gestione scellerata a livello nazionale.

In particolare, preziosissimo è stato l’operato del nostro delegato alla sanità Pasquale Raia, al quale vanno i nostri ringraziamenti per essersi azionato nell’immediato mettendosi in contatto con la Asl di riferimento e valutando e proponendo altre sedi alternative dove poter somministrare il vaccino, in modo da avere più punti operativi.

Allo stesso tempo, chiediamo ai cittadini di Ladispoli di fare la loro parte.

Siamo in zona rossa: “gli spostamenti sono concessi solamente per motivi di necessità, salute e lavoro, indossate le mascherine quando siete in contatto con altre persone e nei luoghi pubblici, rispettate i distanziamenti. Altra cosa molto importante, prestate attenzione e tutelate le persone anziane ed i soggetti più vulnerabili”.

L’invito alla responsabilità, ovviamente, è esteso anche ai nostri 4 amici, invitati a dare il loro contributo con le idee ed il lavoro al fine di trovare soluzioni che ci permettano al più presto di tornare ad una vita normale. Per la campagna elettorale c’è tempo.

CONSIGLIERI DI FRATELLI d’ITALIA

Avv. Renzo Marchetti

Daniela Marongiu