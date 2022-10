Ladispoli, passaggio ad Acea Ato2: entro fine mese obbligatorio comunicare i dati

La pratica è da effettuarsi entro il 31 ottobre, anche chi non ha ricevuto la lettera

Anche chi non ha ricevuto la lettera da parte di Acea Ato2 s.p.a. è tenuto a comunicare i propri dati per la fatturazione con il nuovo gestore idrico. Dalle scorse settimane sono in consegna le lettere inviate agli utenti cheentro fine mese devono cosi contattare telefonicamente Acea e comunicare diversi dati, ed il problema nasce proprio da un

disguido. Infatti non tutti gli utenti hanno ricevuto la lettera che invita a comunicare i propri dati anagrafici e contrattuali che come si legge nella lettera sono propedeutici alla fatturazione. Quindi entro il 31 ottobre prossimo ecco quello che c’è da fare per mettersi in regola, sia che si abbia ricevuto la lettera di Acea Ato2 s.p.a. , sia che la missiva non si stata inoltrata o recapitata. Con alla mano una vecchia bolletta di Flavia Servizi, l’utente dovrà recuperare i seguenti dati: numero utenza, numero matricola contatore,

effettuare la lettura dei consumi e sempre con documento di identità in corso di validità e codice fiscale del titolare dell’utenza contattare il numero verde 800.130.331.

Bisognerà selezionare il tasto 3 e rispondere alle domande dell’operatore, come il numero dei componenti nucleo famigliare e se l’utenza è domestica residente oppure no.

Sarà richiesto anche un indirizzo di posta elettronica, cui poi verrà inviate le comunicazioni perchè come sottolinea l’azienda che dal 30settembre scorso cui è

stata affidata la gestione del servizio idrico e di fognatura del Comune di Ladispoli ” teniamo molto al rapporto con i nostri clienti e per gestire in tutta sicurezza le comunicazioni ti chiediamo di confermare la tua email. Potrai restare sempre aggiornato sulle novità del servizio senza spreco di carta, contribuendo così alla riduzione

dell’impatto ambientale.”

Camilla Augello