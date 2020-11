Share Pin 1 Condivisioni

Ladispoli partecipa al progetto “Sport & Periferie 2020, lo rende noto il Comune in una nota diffusa via social nel quale si afferma: “Il comune di Ladispoli partecipa al Bando della Presidenza del Consiglio dei Ministri, “Sport e Periferie 2020”. Tale bando prevede un contributo a fondo perduto di 700.000 euro (il Comune, in caso di ottenimento, co-finanzierà l’opera) , per la realizzazione e/o il recupero di impianti sportivi, con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale. L’iniziativa progettuale denominata LADISPOLI | POLISPORT afferisce un sito che intende qualificarsi quale polo sportivo sia di quartiere che cittadino e dell’interland, potenziando il più organico programma (già in fase di attuazione – Palazzetto dello Sport Comunale) di azioni dedicate allo sport lungo l’asse viario di viale Mediterraneo, a tutela e potenziamento del patrimonio di proprietà comunale in disuso ai fini della sicurezza dei servizi erogati ed al benessere dei cittadini.

L’Opera comprende:

Realizzazione n. 1 Campo da basket / pallavolo coperto;

Realiizzazone n. 2 Campi da pallavolo / n. 1 Campo di basket scoperti;

Realizzazione n. 3 Muri da arrampicata;_Realizzazione n. 1 Skatepark;

Realizzazione n. 2 Campi da Bocce.

Le attività sportive per bambini integrate sono:

Realizzzione n.1 Campo mini-volley;_Realizzazione n.1 Campo mini-basket;

Realizzazione n. 2 Campi mini-tennis;_Realizzazione n. 1 percorso ciclo pedonale / jogging e percorsi di atletica;

Realizzazione n. 1 Campo di Paddle.

Le attività di servizi di supporto previste sono:

Realizzazione Zona ristoro con servizi pubblici (coperto);

Realizzazione Parco con interventi di miglioramento del verde sull’intera area.”