Ladispoli, parte la campagna elettorale della coalizione di Centro Destra –

Alessandro Grando ha annunciato la sua ricandidatura con una colazione di centro destra e di liste civiche.

Alla conferenza stampa erano presenti anche i coordinatori comunali e i rappresentanti dei partiti cittadini tra cui, hanno preso la parola, Moretti, Valle , Picella e lo storico De Carolis, del circolo Almirante Ladispoli, i quali tutti si sono dichiarati schierati accanto al giovane sindaco uscente che ha saputo dare una ventata di novità alla Città di Ladispoli e con tenacia e capacità ha risolto problemi decennali della città.

“Per giudicare un percorso non si può non esaminare il punto di partenza” ha esordito Grando parlando del mandato in corso.

“Un inizio pessimo dal punto di vista delle risorse finanziarie, con un bilancio, quello del 2017, che vedeva risorse sufficienti a raggiungere appena gli impegni economici di settembre di quello stesso anno, senza nessuna certezza per il futuro”.

Un bilancio che oggi invece si chiude in attivo, dopo aver risanato almeno 7 milioni di deficit, grazie soprattutto alla internalizzazione del servizio di riscossione tributaria.

Non solo questo, il sindaco ha elencato i tantissimi progetti realizzati in questi anni, dal rifacimento delle strade, alla riqualificazione dei parchi, dal palazzetto dello sport, agli importanti interventi economici a favore delle politiche sociali e ancora, la variante al PRG che vedrà la riduzione di 980 mila metri quadri di consumo.

Non è mancata una “stoccata” a chi ha utilizzato disinformazione e fake news per oscurare tante cose ben fatte ma si è detto pronto ad andare avanti sui tanti progetti futuri, alcuni dei quali già in fase di studio o di pronta realizzazione, come la forestazione arborea a Cerreto e la pista ciclabile tra la stazione e Torre Flavia.

Non mancheranno, nel programma elettorale le grandi opere, tra cui la costruzione di un ospedale cittadino, rivendicando questo servizio alla Regione Lazio, il porto, Tore Flavia, la mobilità sostenibile ed il bellissimo parco di Via Firenze.

“Ci presenteremo con una coalizione di centro destra unita alla componente civica – conclude Grando – cercando di mettere a disposizione della città persone qualificate in ogni materia, non ci sono mai interessate le spartizioni delle poltrone; abbiamo già dimostrato di saper governare e per questo il nostro slogan sarà l’impegno continua”