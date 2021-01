Share Pin 6 Condivisioni

Ladispoli, ossa sulla spiaggia di Palo

Le mareggiate dei giorni scorsi hanno fatto emergere nuove ossa sulla spiaggia di Ladispoli. A rinvenirle, ieri, nei pressi del bunker a due passi dal Castello Odescalchi, un cittadino.

Non è la prima volta che le mareggiate fanno riemergere resti di corpi umani e non sulle spiagge della città. Già lo scorso maggio, infatti, sempre nella stessa zona, era stato rinvenuto uno scheletro all’interno di una tomba a Cappuccina. Nel 2017 turisti oltre ai selfie si portarono via anche qualche frammento come souvenir.