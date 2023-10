Il 31 ottobre spettacolo ideato dall’attore e regista Agostino De Angelis

Ladispoli omaggia Totò

Un omaggio che rende onore ad uno tra i più grandi attori del cinema italiano è in programma il 31 ottobre nella sala consiliare di Ladispoli.

Con il titolo “Totò, l’uomo oltre la maschera”, si svolgerà uno spettacolo teatrale multimediale a partire dalle ore 20, 30, ideato dall’attore e regista Agostino De Angelis, alla presenza di Elena Anticoli De Curtis, nipote dell’indimenticabile principe della risata. Una serata in cui emozioni, ricordi, cinematografia, storia e passione per il grande schermo si misceleranno in un cocktail culturale ed artistico in grado di richiamare tanto pubblico nella sala di piazza Falcone.

All’evento parteciperà l’attore Kaspar Capparoni che da anni vive a Cerveteri. Prevista anche la presenza del maestro Massimo Bacci, docente del Conservatorio di Santa Cecilia a Roma. Una serata da non perdere per ricordare una figura immortale del cinema italiano come il grande Totò.