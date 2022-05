Ladispoli, oggi Pascucci presenta il programma elettorale in Piazza Rossellini

“Racconteremo la nostra rivoluzione e risponderemo alle critiche alla nostra maniera: sul palco”

Oggi alle 17.30 in Piazza Rossellini Alessio Pascucci presenta ai cittadini il programma elettorale della coalizione Un Nuovo Inizio, formata da cinque liste civiche che sostengono la sua candidatura a sindaco di Ladispoli.

Ad aprire l’evento il concerto del Trio Acoustic Live Blu Sky. Spazio anche ai più piccoli, con un servizio gratuito di animazione, baby dance e intrattenimento.

“Domani, domenica 22 maggio alle ore 17:30 sarò in Piazza Rossellini, per raccontare la nostra rivoluzione: un programma fondato sui diritti, sulla sostenibilità e sulla bellezza”, ha annunciato il candidato sindaco Alessio Pascucci.



“Risponderemo alle strane accuse che ci sono state indirizzate in questi giorni alla nostra maniera: sul palco, guardando negli occhi i cittadini”, ha aggiunto.



“In queste settimane abbiamo incontrato i cittadini di ogni zona di Ladispoli, le categorie della società civile, i commercianti, realtà sportive e culturali, i giovani. Abbiamo avuto modo di ascoltare le loro esigenze, ma anche di accogliere il loro malcontento per un modo di amministrare la città che in questi cinque anni non li ha fatti sentire ascoltati. Noi continueremo a farlo, fino all’ultimo giorno di campagna elettorale e anche dopo, mettendoci le nostre facce, i nostri nomi e cognomi, ma soprattutto i nostri progetti. Per questo – ha concluso Pascucci – invito tutti i cittadini a partecipare, per conoscerci, per conoscere le donne e gli uomini candidati al Consiglio comunale di Ladispoli nella mia coalizione e ciò che vogliamo fare per Ladispoli”.

Messaggio elettorale autogestito: committente Roberto Voccia