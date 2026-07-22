Un nuovo episodio di degrado viene segnalato ai giardini pubblici di Ladispoli, un’area che dovrebbe rappresentare un punto di ritrovo per famiglie, bambini e cittadini in cerca di tranquillità.

Secondo la testimonianza di un cittadino presente sul posto, un uomo avrebbe importunato una donna. Di fronte alla situazione, un altro cittadino sarebbe intervenuto nel tentativo di fermare il comportamento e riportare la calma. Ne sarebbe nato un acceso confronto, ripreso in un video che documenta gli attimi successivi all’accaduto.

Chi ha diffuso le immagini precisa che il filmato non è stato alterato o manipolato e che le forze dell’ordine sono state immediatamente allertate. Tuttavia, sempre secondo quanto riferito, al loro arrivo le persone coinvolte si erano già allontanate.

L’episodio riaccende il dibattito sulla sicurezza e sul decoro degli spazi pubblici di Ladispoli. I giardini cittadini dovrebbero essere luoghi di serenità e aggregazione, ma situazioni come questa alimentano il malcontento di molti residenti, che chiedono maggiori controlli e una presenza più costante delle autorità per garantire la sicurezza di chi frequenta quotidianamente il parco.