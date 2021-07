Ladispoli, nuovo appuntamento con “Nati per leggere … al mare”

Torna l’iniziativa della biblioteca comunale di Ladispoli Peppino Impastato, “Nati per leggere … al mare”. L’appuntamento domani alle 10 al Columbia Beach

Nuovo appuntamento con “Nati per leggere … al mare”, l’iniziativa promossa dalla biblioteca comunale, Peppino Impastato e in programma il 22 luglio alle 10 al Columbia Beach in via Regina Elena 27.

“Buonanotte fiorellini” sarà curato da Loredana Simonetti e si svolgerà nel pieno rispetto delle norme di sicurezza previste: all’aperto e all’ombra del porticato dello stabilimento, con un numero massimo stabilito di partecipanti per volta della fascia di età 0 – 6 anni.

La partecipazione è gratuita e libera ma è gradita la prenotazione scrivendo a [email protected]

Il progetto rientra nell'ambito delle iniziative di Nati per Leggere, programma nazionale di promozione della lettura sostenuto dall'Associazione italiana biblioteche, dall'Associazione culturale pediatri e dal centro per la salute del bambino il cui scopo è incentivare la lettura e l'ascolto nei primi anni di vita dei bambini, in particolare nella fascia da 0 a 6 anni.