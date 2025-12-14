Ladispoli, nuova sede per l’Associazione Nazionale Polizia di Stato: in Piazza Rossellini nasce un “presidio di legalità” aperto ai cittadini

L’Associazione Nazionale Polizia di Stato (ANPS), un gruppo di volontariato e protezione civile, annuncia, attraverso un comunicato stampa, l’assegnazione ufficiale della nuova sede per la sezione di Ladispoli.

La nuova sede, situata in Piazza Rossellini, è stata ottenuta grazie alla sinergia con il Comune di Ladispoli e rappresenta, viene sottolineato, “un importante traguardo” non solo per l’Associazione ma anche per l’intera comunità. Lo spazio della sede è condiviso con il Gruppo di Protezione Civile Comunale.

Secondo quanto riportato nel comunicato, la sede non sarà soltanto un punto di ritrovo per i soci. L’ANPS la descrive come un vero e proprio “posto di presidio” civico, pensato per essere aperto al pubblico. L’obiettivo indicato è rafforzare il legame tra le Forze dell’Ordine, i membri in congedo e i residenti. Offrendo un punto di contatto costante e accessibile per la cittadinanza.

Il presidente della sezione ANPS di Ladispoli, Bruno Camposarcone, esprime soddisfazione per l’iniziativa. “Siamo orgogliosi di poter offrire alla nostra comunità uno spazio fisico che sia simbolo di sicurezza, memoria storica e impegno civile”, dichiara. Nella stessa direzione le parole del vicepresidente Biagio Palladino, che definisce l’apertura della sede come presidio “un gesto tangibile di vicinanza ai cittadini”. E aggiunge l’intenzione di renderla un punto di riferimento “per l’ascolto”, per fornire “informazioni utili in materia di prevenzione e sicurezza” e per promuovere “iniziative sociali e culturali sul territorio”.

Nel comunicato sono anche ricordate le finalità dell’ANPS. Indicate come solidarietà sociale, assistenza e volontariato. La nuova sede, spiega l’Associazione, sarà utilizzata anche per una serie di attività operative e di servizio. Per esempio, attività di volontariato a supporto delle istituzioni locali, come assistenza durante eventi pubblici e monitoraggio del territorio. progetti di educazione alla legalità rivolti in particolare ai giovani e alle scuole. Ma la nuova sede sarà anche uno sportello di orientamento e ascolto per i cittadini che necessitano di consigli o supporto su tematiche relative alla sicurezza urbana.

Sul ruolo svolto dal gruppo, interviene anche il vice responsabile del gruppo dei Volontari di protezione civile ANPS Ladispoli, Roberto Oertel. Nel testo viene descritta “una presenza discreta ma fondamentale”, attiva “da marzo 2024 per le strade della città”. Includendo anche il Consorzio di Marina di San Nicola.

Sempre secondo quanto riportato, il gruppo in questi “circa 2 anni” sarebbe diventato “un punto fermo della vita pubblica”. Operando “dalle processioni alle manifestazioni civili, fino alla gestione dei momenti critici legati all’afflusso turistico estivo”. Un lavoro definito “silenzioso ma essenziale”, svolto con “professionalità e spirito di servizio”, anche grazie alla formazione proposta dal dipartimento nazionale ai volontari.

L’ANPS invita infine la cittadinanza a visitare la nuova sede durante gli orari di apertura della segreteria. Indicati al momento come: lunedì dalle 16:00 alle 18:00, giovedì dalle 10:00 alle 12:00 e venerdì dalle 16:00 alle 18:00. Inoltre, il comunicato annuncia che prossimamente si terrà l’inaugurazione ufficiale.

Per chi fosse interessato ad aderire all’associazione, il comunicato fornisce i contatti: l’email [email protected], e i numeri 335 6668603 e 348 0174565.