Federica Riccardi, campionessa di karate, ha notato le due bambine che non riuscivano a tornare a riva e senza pensarci due volte si è tuffata salvandole

Ladispoli: non riescono a tornare a riva, bambine salvate da Federica Riccardi –

La spiaggia libera di Ladispoli dove si è verificato il salvataggio

Ancora un salvataggio sulle coste del litorale laziale. Protagonista questa volta è Federica Riccardi.

L’atleta, conosciuta per le numerose vittorie in campo nazionale e internazionale di karate, ha tratto in salvo due bambine che non riuscivano più a tornare a riva.

Il fatto è avvenuto durante la settimana appena trascorsa in una delle spiagge libere della città di Ladispoli, nella zona a nord (direzione Torre Flavia).

Le due piccole, di 7 e 8 anni, in vacanza a Ladispoli, stavano facendo il bagno quando a causa della corrente non sono più riuscite a tornare a riva.

Anzi, la forte corrente le stava spingendo sempre più a largo. Per fortuna a notare la cosa Federica Riccardi, Carabiniere oltre che campionessa di Karate, che senza pensarci due volte si è tuffata in acqua portando in salvo le due piccole.