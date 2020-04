Condividi Pin 1 Condivisioni

Le domande possono essere presentante fino a lunedì 13 aprile 2020

Ladispoli, non poche le persone a richiedere i buoni spesa in Comune nel primo giorno utile per la domanda – Nonostante le norme restrittive imposte per l’emergenza Covid-19 in materia di libera circolazione non poche le persone che oggi si sono recate presso gli sportelli aperti al pubblico del Comune di Ladispoli per richiedere i buoni spesa nel primo giorno utile per presentare l’istanza.

Possibilità da ultimo concessa dallo stesso Comune, precisando però nelle sue comunicazioni di prediligere l’inoltro della richiesta tramite il sito comunale. E’ bene ricordare che le richieste per i buoni spesa per il Comune di Ladispoli potranno essere presentante fino a lunedì 13 aprile 2020.