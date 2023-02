Intervista a Marika Paris. La storica cittadina di Ladispoli, neo commissario UDC, candidata alle elezioni regionali del 12 e 13 febbraio per Rocca Presidente

“Ladispoli non ha mai espresso un consigliere regionale: stavolta ne abbiamo l’occasione!”

MARIKA PARIS, LA CANDIDATA DI LADISPOLI CORRE ALLE ELEZIONI REGIONALI DEL 12 e 13 FEBBRAIO. COME E’ NATA QUESTA NUOVA AVVENTURA POLITICA?

R: Sono stata di recente nominata commissario dell’UDC Ladispoli dal commissario dell’area Metropolitana Marco di Stefano, col quale abbiamo deciso di rilanciare l’esperienza del partito di area moderata, anche nel nostro territorio. L’organizzazione è tesa a coinvolgere quanto più possibile le realtà locali che possano a loro volta raccogliere le istanze dei cittadini per concretizzarle in iniziative a beneficio della collettività. Da questa scelta politica e dall’amore per la mia città è nata l’idea di candidarmi, in quanto cittadina di Ladispoli, alla Regione Lazio in occasione delle prossime regionali del 12 e 13 Febbraio 2023, nell’ambito della coalizione a sostegno di Rocca presidente per un centro destra unito. Con entusiasmo e spirito di servizio abbiamo avviato un primo ed intensivo giro di consultazione con le forze politiche, i consiglieri comunali e gli altri coordinatori dell’unione di Centro dell’area metropolitana, che guardano all’area moderata nell’ambito del centro destra. Intendo procedere step by step ad incontrare i cittadini per affrontare i temi della crescita e dello sviluppo del nostro territorio, con particolare riferimento a Ladispoli, che è tra i più importanti centri dell’area metropolitana. Ladispoli non ha mai espresso un consigliere regionale, e stavolta ne abbiamo l’occasione!

QUALI SONO LE IDEE CARDINE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO E DEL SUO PROGRAMMA?

Insieme al mio staff abbiamo molti obiettivi e sogni da realizzare attraverso l’impegno, Infatti il mio slogan è “SOGNO E MI IMPEGNO”. Per quanto riguarda la SANITÀ LOCALE, in collaborazione con l’autorità comunale, sposeremo a pieno il percorso per la realizzazione di un ospedale. Sul SOCIALE lavoreremo per la Creazione di una Casa-modello per diversamente abili. Nella Casa-Modello i bambini o adulti con difficoltà vengono assistiti e curati con le più moderne terapie (Ippoterapia, acquaterapia in piscina, ecc. ) per cui, per due settimane all’anno i genitori potranno godersi un po’ di riposo e libertà per la cura di se stessi e degli altri figli. Una struttura totalmente innovativa che possa rappresentare un modello da replicare nelle altre regioni d’Italia. Anche il VERDE PUBBLICO E I PARCHI URBANI ci stanno particolarmente a cuore.

Vorremmo infatti realizzare un piano generale del verde a Ladispoli per il ripristino di alberi e giardini andati perduti nel tempo, oltre alla realizzazione di un Museo botanico ed entomologico all’Interno del Bosco di Palo; con la Ricerca di finanziamenti e stretta collaborazione con i responsabili della palude di Torre Flavia vorremmo inoltre valorizzare e potenziare l’egregio lavoro svolto finora anche dai volontari; questi spazi sono un valore aggiunto per tutta l’area metropolitana e non solo per Ladispoli. Nel campo della CULTURA la nostra azione è volta alla rivalutazione dei siti archeologici presenti nel territorio.

Ladispoli, Cerveteri, Tarquinia e le altre aree di interesse della città metropolitana sono località turistiche che dovrebbero integrarsi nel sistema dei trasporti e della comunicazione per ottenere un afflusso di turismo ben meritato per l’importanza dei nostri luoghi: nel campo del TURISMO infatti vorremmo predisporre importante sostegno e collaborazione con le attività locali e i vari settori produttivi della filiera del turismo (alberghiero, commercianti, balneari e altre attività) per portare a compimento il progetto di creazione di un approdo turistico a misura di città. Sui LUOGHI DEL CINEMA lavoreremo invece per la Creazione di una Commissione permanente per intercettare le produzioni che cercano spesso luoghi storici e cornici ambientali di pregio, come i nostri luoghi, per utilizzarli come set di regìa.

