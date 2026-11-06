Martedì 10 novembre, alle ore 18, la libreria Scritti e Manoscritti ospiterà il celebre scrittore, vincitore del Premio Strega 2015, per un incontro dedicato al suo nuovo romanzo pubblicato da Einaudi. A dialogare con l’autore sarà Michela Monferrini. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Ladispoli, Nicola Lagioia presenta “Santa Barbara”: un viaggio tra memoria, radici familiari e desiderio di riscatto –

LADISPOLI – Un nuovo appuntamento di grande prestigio per la cultura e la letteratura contemporanea a Ladispoli. Martedì 10 novembre 2026, alle ore 18, la libreria Scritti e Manoscritti, in via Ancona 180, accoglierà Nicola Lagioia, uno degli autori più apprezzati e autorevoli del panorama letterario italiano, protagonista della presentazione del suo ultimo romanzo, Santa Barbara, pubblicato da Einaudi nell’ottobre 2026.

L’incontro, che vedrà lo scrittore dialogare con Michela Monferrini, rappresenta un’importante occasione per avvicinarsi a un’opera intensa e articolata, capace di attraversare la memoria collettiva, le vicende familiari e le profonde trasformazioni della società italiana.

Un romanzo che racconta le radici, i desideri e le contraddizioni dell’esistenza umana. Con Santa Barbara, Lagioia torna idealmente nella sua terra d’origine, la Puglia, costruendo un grande affresco narrativo ambientato a Capurso, nell’entroterra barese.

Al centro della storia si intrecciano le vicende di due famiglie, destinate a incontrarsi e a condividere un percorso segnato dalla povertà, dalle ambizioni, dalle passioni e dalla ricerca di una condizione di vita migliore. Sullo sfondo, un’Italia che cambia, attraversando il fascismo, la guerra, l’emigrazione e il successivo sviluppo economico.

Ma il romanzo non si limita a ricostruire un’epoca. Attraverso personaggi complessi, tradizioni popolari, credenze e suggestioni religiose, lo scrittore affronta interrogativi universali: quanto pesa il passato sulle nostre scelte? Quale eredità lasciamo alle generazioni future? E fino a che punto il desiderio di riscatto può trasformarsi in una forza capace di condizionare i rapporti umani?

Un ruolo significativo è affidato alla figura di Santa Barbara, presenza misteriosa che accompagna le vicende della comunità, evocando il confine sottile tra fede, superstizione, protezione e vendetta. Sky TG24+2

La memoria come patrimonio da custodire e tramandare. È proprio il rapporto tra passato e presente a rappresentare uno degli elementi più significativi dell’opera. Lo stesso Lagioia ha raccontato come il romanzo sia nato dall’ascolto delle testimonianze e delle storie degli anziani del suo paese d’origine, trasformando ricordi e tradizioni orali in un racconto letterario capace di parlare a generazioni differenti.

Un lavoro narrativo che restituisce dignità alle piccole storie, ai luoghi apparentemente marginali e alle esistenze spesso dimenticate, dimostrando come anche le vicende di una comunità possano diventare uno specchio delle grandi trasformazioni della storia. Radio Capital+1

Nicola Lagioia, una delle voci più importanti della narrativa italiana. Nato a Bari nel 1973, Lagioia ha costruito nel corso degli anni un percorso letterario di grande rilievo, distinguendosi per la capacità di esplorare le contraddizioni della società e la complessità dell’animo umano.

Tra le sue opere più conosciute figurano Riportando tutto a casa, La ferocia, con cui ha conquistato il Premio Strega nel 2015, e La città dei vivi, intenso lavoro narrativo dedicato a una delle più drammatiche vicende della cronaca italiana contemporanea.

Con Santa Barbara, romanzo di 640 pagine, l’autore torna alla grande narrazione familiare, intrecciando storia, immaginazione e memoria in un racconto che affonda le proprie radici nel Novecento e continua a interrogare il presente. Mast+1

Ladispoli si conferma luogo di incontro e confronto culturale. La presenza di Nicola Lagioia alla libreria Scritti e Manoscritti costituisce un’ulteriore opportunità per il territorio di ospitare un protagonista della letteratura nazionale, favorendo il dialogo diretto tra autori e lettori.

Un’iniziativa che ribadisce il valore delle librerie indipendenti come autentici presìdi culturali, capaci non soltanto di promuovere la lettura, ma anche di creare occasioni di partecipazione, riflessione e condivisione.

L’appuntamento del 10 novembre si preannuncia dunque come un momento particolarmente significativo per gli appassionati di narrativa, ma anche per quanti desiderano scoprire, attraverso la forza della letteratura, quanto le storie del passato continuino a vivere nelle esperienze e nelle scelte del presente.

Perché, in fondo, raccontare ciò che siamo stati significa anche provare a comprendere ciò che siamo diventati.

L’appuntamento è per martedì 10 novembre 2026, alle ore 18, presso la libreria Scritti e Manoscritti, in via Ancona 180 a Ladispoli. Nicola Lagioia presenterà Santa Barbara (Einaudi) in dialogo con Michela Monferrini.

L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili.