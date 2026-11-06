Sabato 7 novembre, alle ore 16, la Biblioteca comunale “Peppino Impastato” ospiterà un incontro dedicato alla consapevolezza, alla crescita personale e alla libertà di essere autenticamente sé stessi. Un appuntamento patrocinato dall’Amministrazione comunale di Ladispoli, tra riflessioni, esperienze ed esercizi pratici.

Ladispoli, Anna Maria Rospo presenta il suo primo libro “IO: chi comanda nella tua testa?”: un viaggio alla scoperta di sé stessi –

LADISPOLI – Chi siamo veramente quando mettiamo da parte le aspettative degli altri, le paure, le abitudini e i ruoli che quotidianamente siamo chiamati a interpretare? Quanto delle nostre scelte nasce da una volontà autentica e quanto, invece, è condizionato da pensieri, convinzioni e meccanismi che spesso non riusciamo neppure a riconoscere?

Sono interrogativi profondi, capaci di accompagnare ciascuno di noi in un percorso di riflessione interiore, quelli al centro di “IO: chi comanda nella tua testa?”, il primo libro di Anna Maria Rospo, che sarà presentato sabato 7 novembre 2026, alle ore 16, presso la Biblioteca comunale “Peppino Impastato” di Ladispoli, in via Caltagirone.

L’iniziativa, organizzata con il patrocinio dell’Amministrazione comunale di Ladispoli, si propone come un’occasione di incontro e confronto su temi di grande attualità: la conoscenza di sé, il benessere emotivo, la capacità di affrontare i propri blocchi interiori e la possibilità di costruire un’esistenza maggiormente consapevole.

Un libro che invita a fermarsi, ascoltarsi e ritrovare la propria direzione. Non soltanto una pubblicazione da leggere, ma uno strumento attraverso il quale interrogarsi sul proprio modo di vivere, sulle decisioni quotidiane e su quelle convinzioni che, talvolta inconsapevolmente, finiscono per limitare aspirazioni e potenzialità.

Anna Maria Rospo, professionista nell’ambito della psicologia e della psicoterapia ad approccio rogersiano, affronta queste tematiche attraverso un manuale pratico dedicato alla crescita personale, proponendo esercizi e spunti di riflessione per favorire una maggiore conoscenza della propria identità.

Il messaggio che attraversa l’opera è tanto semplice quanto significativo: imparare a riconoscere la propria voce interiore per non lasciare che siano esclusivamente le paure, i condizionamenti e le aspettative esterne a determinare il cammino della nostra vita.

Tre i concetti fondamentali che emergono dal progetto editoriale: maggiore consapevolezza per scegliere la propria direzione, maggiore libertà per vivere con autenticità e maggiori possibilità per riconoscere e valorizzare il proprio potenziale.

Il volume si rivolge a chi desidera intraprendere un percorso di crescita personale, a chi attraversa momenti di cambiamento e a quanti sentono la necessità di recuperare un rapporto più sincero con sé stessi.

La presentazione sarà anche un’esperienza da vivere in prima persona. L’incontro, infatti, non si limiterà alla tradizionale illustrazione del libro, ma offrirà ai partecipanti la possibilità di confrontarsi direttamente con alcune delle tematiche affrontate dall’autrice.

A moderare l’appuntamento sarà Margherita Frappa, vicesindaca e assessora alla Cultura e alla Pubblica Istruzione del Comune di Ladispoli.

Previsti inoltre gli interventi della dottoressa Rossella Chiera, neuropsichiatra, che approfondirà il rapporto tra funzionamento cerebrale e consapevolezza personale, e della dottoressa Francesca Ranucci, esperta in scienze motorie, che affronterà il legame tra benessere fisico, accettazione di sé e dimensione psicologica.

Particolarmente significativo sarà il momento laboratoriale durante il quale Anna Maria Rospo accompagnerà il pubblico nello svolgimento di un esercizio pratico dal titolo “Chi sei?”, pensato per stimolare una riflessione sulla propria identità e sul modo in cui ciascuno percepisce sé stesso.

La presentazione rappresenta anche un’importante occasione per valorizzare il ruolo della Biblioteca comunale di Ladispoli quale luogo di aggregazione culturale, dialogo e condivisione, capace di accogliere iniziative che pongono al centro non soltanto la conoscenza, ma anche la persona e il suo percorso umano.

Per Anna Maria Rospo, inoltre, l’appuntamento si inserisce in un rapporto già consolidato con il territorio. Nel novembre 2024, infatti, la professionista era stata coinvolta nel progetto comunale “Imparare ad essere”, un ciclo di incontri rivolto ai giovani e dedicato all’educazione emotiva, alle relazioni, alla gestione delle difficoltà personali e alla salute mentale.

Con questa prima esperienza editoriale, l’autrice amplia dunque il proprio impegno nella divulgazione di strumenti di ascolto e consapevolezza, rivolgendosi a un pubblico più ampio e proponendo una riflessione che attraversa le diverse età della vita.

In un tempo nel quale la quotidianità sembra imporre ritmi sempre più frenetici e lasciare poco spazio all’introspezione, “IO: chi comanda nella tua testa?” propone un messaggio che invita a riscoprire il valore dell’ascolto interiore.

Perché conoscersi significa anche imparare a distinguere ciò che desideriamo veramente da ciò che gli altri si aspettano da noi. Significa riconoscere le proprie fragilità senza lasciarsi definire da esse, trasformare i dubbi in occasioni di crescita e recuperare il coraggio di scegliere.

E forse è proprio questa la domanda più importante che il libro consegna ai lettori: siamo davvero noi a guidare la nostra vita, oppure permettiamo troppo spesso alle nostre paure di decidere al posto nostro?

L’appuntamento è per sabato 7 novembre, alle ore 16, alla Biblioteca comunale “Peppino Impastato” di Ladispoli. L’ingresso è gratuito e, al termine dell’incontro, sarà possibile acquistare il volume.

Un pomeriggio dedicato alla cultura, alla riflessione e alla crescita personale, con un invito che racchiude lo spirito dell’iniziativa: riscoprire sé stessi può essere il primo passo per vivere una vita più libera, autentica e consapevole.