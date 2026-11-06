Il 7 e 8 novembre il Parco Naturale Regionale Bracciano-Martignano propone due appuntamenti gratuiti: un trekking tra Trevignano Romano e Anguillara Sabazia e una visita guidata alla Caldara di Manziana, tra geologia e biodiversità.

Bracciano-Martignano, un weekend nella natura: due escursioni con Tesori Naturali 2026 –

Un fine settimana dedicato alla scoperta della natura e alla valorizzazione del patrimonio ambientale del Parco Naturale Regionale Bracciano-Martignano. Sabato 7 e domenica 8 novembre tornano gli appuntamenti di Tesori Naturali 2026, il programma promosso dalla Regione Lazio per far conoscere le aree naturali protette attraverso esperienze di esplorazione, educazione ambientale e turismo sostenibile.

Due iniziative per accompagnare cittadini e visitatori alla scoperta delle bellezze paesaggistiche e naturalistiche del comprensorio dei due laghi, promuovendo una fruizione consapevole del territorio.

Sabato 7 novembre è in programma la terza tappa del Sabatino Hiking Trail, un’escursione di circa 18 chilometri da Trevignano Romano ad Anguillara Sabazia. Il percorso attraverserà alcuni degli scorci più suggestivi del territorio, dai vicoli del borgo fino al Lago di Martignano, tra panorami, profumi e colori autunnali.

Il ritrovo è fissato alle ore 8:30 presso il parcheggio gratuito del Giardino Sensoriale, in via della Mola Vecchia, ad Anguillara Sabazia. Da qui i partecipanti raggiungeranno Trevignano, punto di partenza del trekking. Il percorso è classificato di difficoltà escursionistica (E), con dislivello compreso tra 160 e 290 metri e rientro previsto intorno alle ore 17:00.

La partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria. Sono disponibili da 8 a 20 posti. Per informazioni e adesioni: guida ambientale escursionistica Domenico De Bartolomeo, 366 6121697, oppure domenicodebart67@gmail.com.

Domenica 8 novembre l’appuntamento si sposta a Manziana con “Alla scoperta della Caldara di Manziana tra natura, geologia e biodiversità”. Una visita guidata per conoscere uno degli ambienti più caratteristici del Parco, segnato da fenomeni di origine vulcanica, emissioni gassose e acque sulfuree, che danno vita a un paesaggio unico e a habitat dalle particolari caratteristiche ecologiche.

L’iniziativa permetterà di approfondire la geologia dell’area, conoscere gli ambienti naturali e scoprire la biodiversità che ne caratterizza l’ecosistema, sensibilizzando i partecipanti sull’importanza della sua tutela.

Il ritrovo è alle ore 10:00 presso il parcheggio all’ingresso principale della Caldara, in via della Caldara, traversa di via Lazio. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con l’Associazione Natura per Tutti APS, è gratuita e su prenotazione obbligatoria. Sono previsti da 8 a 25 partecipanti. Per informazioni e adesioni: 331 3921324 oppure info@naturapertutti.it.

Con questi due appuntamenti, il Parco Naturale Regionale Bracciano-Martignano conferma il proprio impegno nella promozione e valorizzazione del patrimonio naturalistico, paesaggistico e geologico dell’area protetta.

Dai sentieri che collegano i borghi ai panorami dei due laghi, fino agli ambienti singolari della Caldara di Manziana, Tesori Naturali 2026 invita a vivere il territorio attraverso esperienze che uniscono conoscenza, partecipazione e rispetto per l’ambiente.