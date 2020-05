Condividi Pin 5 Condivisioni

Saranno posizionate in via Corrado Melone e via Della Luna

Ladispoli, nel weekend isole ecologiche mobili per i non residenti – la nota dell’amministrazione:

Il consigliere delegato all’igiene urbana, Carmelo Augello, rende noto che da oggi sono a disposizione dei non residenti due isole ecologiche mobili in via Corrado Melone e in via della Luna. Le isole sono attive il sabato e la domenica dalle 17 alle 19.