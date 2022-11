Dal primo al sei dicembre bel centro sociale per la terza età tornerà a respirarsi l’atmosfera natalizia

Ladispoli: “Un Natale con i fiocchi al centro anziani” –

“Dal primo al sei dicembre nel Centro Sociale per la terza età di Ladispoli torneremo finalmente a respirare l’atmosfera natalizia, attraverso la rappresentazione della Natività nelle sue forme artistiche, creative e tradizionali. Sei giorni di festa, allegria, divertimento e musica per tornare a vivere tutti insieme l’evento più atteso dell’anno da grandi e piccini”.

Con queste parole il delegato alle Politiche sociali, Fiovo Bitti, ha annunciato l’iniziativa “Un Natale con i Fiocchi al Centro Anziani” che per sei giorni trasformerà la struttura di via Trapani in un colorato villaggio dove i nonni racconteranno ai bimbi la tradizione della Natività.

“Insieme alla delegata all’Arte, Felicia Caggianelli – prosegue il delegato Fiovo Bitti – abbiamo deciso di creare un evento che coniugasse la creatività degli artisti con il significato religioso del Natale. Nel Centro sociale per la terza età, dalle ore 15 alle 18, sarà possibile ammirare sia dipinti riguardanti la Natività, sia opere artigianali realizzate da artisti locali. Grazie alla collaborazione della presidente Liviana Montaldi, daremo vita ad una serie di eventi che coinvolgeranno anche i bambini, chiamati a liberare la loro vena creativa attraverso attività artistiche”.

L’evento “Un Natale con i Fiocchi al Centro Anziani” si inserisce nel programma di iniziative varate dall’amministrazione comunale per celebrare l’arrivo delle festività di fine anno finalmente senza restrizioni causate dalla pandemia.

“Di concerto con l’assessore alla cultura Margherita Frappa – spiega la delegata all’Arte, Felicia Caggianelli – abbiamo deciso di delocalizzare in varie zone della città gli eventi natalizi. Nel mese di dicembre i cittadini potranno scoprire gli aspetti artistici legati al Natale con una serie di proposte che vedranno come protagonisti artisti ed artigiani di Ladispoli e del territorio. Lo storico Centro anziani di via Trapani aprirà il cartellone di iniziative che proseguiranno poi dal 16 al 18 dicembre al Centro di Arte e Cultura di via Settevene Palo con una rassegna dedicata alla tradizione del Presepe alla quale parteciperanno, insieme alle scuole e alle parrocchie di Ladispoli, anche gli artisti. Vi aspettiamo dal primo al sei dicembre nel Centro anziani di via Trapani per vivere tutti insieme un Natale con i fiocchi”.