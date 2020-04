Condividi Pin 61 Condivisioni

"Dovevo procurarmi del pesce per un pranzo con mamma"

Ladispoli, multato militare subacqueo: pescava senza autocertificazione-

“Dovevo procurarmi del pesce per un pranzo con mamma”.

Così ha risposto il sub di Cerveteri – come riporta il Messaggero- sorpreso dalla Capitaneria di Porto sulla costa di Campo di Mare e multato per essere uscito dalla sua abitazione senza una giustificazione valida.

L’uomo, 53enne residente in città, militare e appartenente alle forze del’ordine in servizio a Fiumicino, non aveva affatto declinato l’invito della madre dotandosi dell’attrezzatura necessaria, compreso un fucile subacqueo, per raggiungere l’arenile di Via Navigatori degli Etruschi.

Pensava di non essere scoperto tra le onde immergendosi nel fondale a caccia di spigole, a circa 200 meri dalla riva.

Ladispoli, ‘pizzicato’ a fare pesca subacquea. Sanzionato dalla Guardia Costiera

E invece attorno alle 12, gli agenti della polizia provinciale di Bracciano, sezione di Civitavecchia, intervenendo sul posto lo hanno “pizzicato” allertando immediatamente la Guardia Costiera perché un natante artigianale indicava la presenza di un pescatore subacqueo dilettante.

I marinai della guardia costiera di Ladispoli sono arrivati con il gommone a Campo di Mare interrompendo l’attività del sub che aveva già catturato una murena e due gronchi. Il 53enne si è qualificato ma ciò non è bastato ad evitargli una sanzione inflittagli dagli uomini guidati dal Comandante Strato Carace

Ieri pomeriggio invece una segnalazione è arrivata ai vigili urbani di Ladispoli.

“Pronto, polizia locale” è una telefonata di un anziano.

“C’è un sub che sta praticando pesca subacquea all’altezza del lungomare in via dei Delfini”.