Aumenta il disappunto dei cittadini, e di tutti coloro che frequentano Ladispoli abitualmente, riguardo i monopattini abbandonati per le vie della città.

“Dopo alcune segnalazioni che ho effettuato ai vigili urbani e al comune stesso non ho prodotto nulla come se a nessuno interessasse la pericolosità che possono avere per i pedoni e per i portatori di handicap nel transitare sui marciapiedi ostacolati da questi monopattini” – fa sapere una pendolare.

Il disagio, poi, diventa pericolo quando pedoni, donne con passeggini e portatori di handicap si trovano costretti a dover transitare in mezzo alla strada o a dover scendere dal marciapiede senza utilizzare lo scivolo in prossimità di un attraversamento pedonale poichè occupato dai mezzi in questione.

I monopattini, inoltre, vengono trovati abbandonatii anche nel sottopassaggio della stazione ferroviaria rappresentanto un ostacolo e un pericolo per tutti.

GM