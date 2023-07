Tra gli ospiti ci saranno Manuela Aureli, Greg (di Lillo e Greg) e Martufello

Torna ufficialmente a Cerveteri – Due Casette la Sagra del Melone, un evento storico organizzato per mettere in risalto un prodotto d’eccellenza del territorio di Cerveteri. L’evento si terrà dal 21 al 23 luglio e saranno presenti, oltre ai buonissimi meloni ovviamente, alcuni volti noti tra cui Manuela Aureli, Greg (di Lillo e Greg) e Martufello.

Quest’anno la Sagra del Melone includerà anche la Fiera dell’Agricoltura: “Io ritengo che Cerveteri abbia due potenziali punti di forza: il turismo e l’agricoltura” – spiega Gianluca Paolacci, consigliere comunale di Cerveteri – “Il turismo non decolla come tutti noi vorremmo, mentre in generale l’agricoltura sta morendo, e non solo a Cerveteri. Con un simile evento, potremmo fondere i due aspetti e cercare di esaltarli, mostrando quelle che sono le risorse del nostro territorio sperando un domani di poter accogliere sempre più persone o turisti”.

Alla Sagra del Melone saranno presenti numerosi padiglioni per esaltare i prodotti enogastromici della zona: “vogliamo incentivare produttori, artisti, artigiani locali, così da dargli la possibilità di mettere in mostra le loro creazioni o le loro produzioni, il tutto per promuovere le ricchezze della nostra terra” – dice Paolacci, aggiungendo – “Per chi vorrà, potrà prenotare gratuitamente il palco il Sabato e la Domenica, per poi esibirsi liberamente”.

GM