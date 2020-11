Ladispoli, minacce all’ex assessore Patrizio Falasca

Share Pin 8 Condivisioni

“Siamo in tanti che speriamo che crepi”. Così nel messaggio recapitato all’ex assessore e imprenditore di Ladispoli Patrizio Falasca.

“Non è la prima minaccia – spiega raggiunto telefonicamente – non sono spaventato e non mi sento una vittima.

Continuiamo a lavorare bene e come azienda stiamo crescendo nonostante il periodo non proprio felice. Questa cosa forse può dare fastidio a qualcuno, ma ripeto non voglio passare da vittima. Anzi continuerò a lavorare ancora più duramente, vuol dire che sto andando nella direzione giusta”.