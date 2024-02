Ladispoli, meeting day con le università all’istituto alberghiero

Attività di orientamento post diploma e meeting con le università

Dopo l’entrata in vigore delle Linee Guida (Decreto 328 del 22 dicembre 2022 del Ministero dell’Istruzione e del Merito) che hanno istituito la figura del Docente Tutor per l’Orientamento, proseguono a pieno ritmo all’Istituto “Giuseppe Di Vittorio” gli incontri con gli studenti. Il 27 gennaio si è svolto il 1° Meeting Day dedicato agli Istituti Tecnologici Superiori (I.T.S.). Giovedì 15, venerdì 16 e martedì 20 febbraio è stata invece la volta delle Università, a partire dalla GVU (Giornata di Vita Universitaria) di Roma Tre, giovedì 15 febbraio, durante la quale gli studenti dell’Alberghiero di via Federici hanno potuto conoscere tutte le caratteristiche del Corso di Laurea triennale a numero chiuso in Scienze e Culture Enogastronomiche afferente al Dipartimento di Scienze situato in viale Marconi.

Venerdì 16, invece, è tornato l’appuntamento con Assorienta, l’Associazione degli Orientatori italiani che da sempre pone al centro delle proprie attività la funzione strategica e la cultura dell’orientamento come strumento necessario per facilitare l’inserimento degli allievi nel mondo del lavoro. CFU, OFA, TOLC, Lauree Triennali, Magistrali, Corsi di Alta Formazione, test di ingresso: moltissimi gli aspetti che sono stati descritti da Linda Pavia nel corso della lezione che ha viste collegate in streaming sette classi dell’istituto Alberghiero con i loro docenti. E martedì 20 febbraio si è svolto il 2° Meeting Day con le Università: un’occasione imperdibile per conoscere nel dettaglio i Corsi di Laurea più vicini alla formazione degli allievi dell’Istituto Alberghiero. Questi gli Atenei che hanno partecipato all’iniziativa: Università della Tuscia – Corso di Laurea in Tecnologie alimentari ed Enologiche; Sapienza Università di Roma – Corso di Laurea in Scienze del Turismo Sostenibile; Università della Tuscia/Sapienza Università di Roma – Corso di Laurea interateneo in Scienze, Culture e Politiche gastronomiche per il benessere; Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo – Corso di Laurea in Scienze e Culture gastronomiche; Università Europea di Roma – Corso di Laurea in Turismo e valorizzazione del territorio; Università Tor Vergata – Corso di Laurea in Turismo Enogastronomico . Appuntamento a marzo con le Università telematiche.