Le dichiarazioni dell’Assessore alle Politiche Sociali, Gabriele Fargnoli

Ladispoli, Mauretto è stato visitato dalla sua famiglia nell’istituto che lo ha accolto

In un articolo dello scorso marzo, avevamo annunciato che finalmente, anche grazie all’impegno del Sindaco Alessandro Grando e all’Assessore alle Politiche Sociali, Gabriele Fargnoli, si era trovata una soluzione stabile e dignitosa per Mauretto, un cittadino di Ladispoli affetto da problemi psichiatrici.

Come ricorderete, Mauro che ha 53anni, era spesso in giro per strada e nelle condizioni di nuocere inavvertitamente agli altri e a sé stesso, a causa dei blackout cognitivi tipici del suo malessere. Mauro era stato fin troppo a lungo in attesa di essere ricoverato in una struttura in grado di rispondere ai suoi bisogni. Potete leggere il nostro articolo qui.

Dopo qualche mese, torniamo ad avere notizie da Mauretto. Che nel frattempo è ospite in un istituto CEPAC, in provincia di Rovigo, dove sta svolgendo un percorso riabilitativo. Questi istituti sono specifici per curare e seguire persone con problematiche psichiatriche che possono nuocere inconsapevolmente agli altri e a sé stessi.

L’Assessore alle Politiche Sociali, Gabriele Fargnoli, contattato da BaraondaNews, ci ha assicurato che il Comune di Ladispoli, con il suo impegno personale e di quello dell’assistente sociale, la dottoressa Lucia Palazzo, oltre quello naturalmente della ASL, continua a seguire costantemente Mauretto.

È anche prevista, il mese prossimo, una visita dell’Assessore Fargnoli e di Lucia Palazzo a Mauro. Proprio all’interno dell’Istituto CEPAC, in provincia di Rovigo. Da sottolineare che, le regole dell’istituto, hanno impedito per i primi mesi anche le visite dei familiari. Visita che la famiglia Alfonsi ha finalmente potuto fare, testimoniando il buono stato di salute psico-fisica di Mauro. La foto che pubblichiamo conferma i progressi di Mauretto nel suo percorso riabilitativo.

L’Assessore Fargnoli ci ha dichiarato che Mauro è l’esempio che, se inseriti nelle giuste realtà riabilitative, questa tipologia di pazienti possono raggiungere dei risultati che solo pochi mesi prima nessuno si sarebbe aspettato.