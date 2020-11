Share Pin 40 Condivisioni

I pentastellati strigliano il sindaco dopo la contestata partecipazione alla manifestazione dei commercianti

Ladispoli, M5S: “Grando specula sulle difficoltà dei cittadini” – riceviamo e pubblichiamo:

“Ieri sera si è svolta a Ladispoli una manifestazione organizzata dei commercianti del litorale contro le misure adottate dal governo riguardo la chiusura al pubblico dopo le ore 18, a loro avviso, troppo rigide.

Quale miglior occasione per il nostro Sindaco per fare un po’ di campagna elettorale?

Un vero e proprio comizio elettorale in cui si sono susseguiti attacchi contro il governo, reo di “non aver dato un euro” e di non aver rispettato i patti, non erogando la Cassa Integrazione (falso) e contro le forze di opposizione, invitandole a collaborare.

Evidentemente il Sindaco, distratto a ricucire i pezzi di una maggioranza sfilacciata non si è accorto che tutte le forze di opposizione, M5S compreso, hanno dato disponibilità alla formazione di un tavolo istituzionale sull’emergenza COVID19. La manifestazione si è poi conclusa con una passeggiata pacifica, colorita da alcuni cori offensivi verso il Presidente Giuseppe Conte. Le proteste sono sempre legittime, ma come m5S non accettiamo la speculazione elettorale, di scuola leghista, che alcuni personaggi ne fanno.

Ricordiamo al Sindaco, che il governo con l’ultimo decreto ha stanziato ingenti somme per i ristori che arriveranno in tempi celeri. I commercianti non saranno lasciati indietro e avranno gli opportuni rimborsi per le perdite economiche. I ristoratori avranno 200 % rispetto ai contributi ricevuti in primavera, le palestre anche, gli albergatori il 150%, così come le gelaterie ed i bar. Pertanto lo invitiamo a dare il suo contributo e collaborare con il governo, sospendendo le tasse e le imposte locali e magari la dissociandosi totalmente da ciò che dice e sostiene il suo consigliere Cavaliere.

In una piccola città come la nostra, ormai il numero dei positivi è arrivato a 277, con tanto di decessi; un numero alto dovuto anche alla totale assenza di controllo e direttive da parte dell’amministrazione, che anzi ha continuato a favorire assembramenti organizzando eventi fuori controllo.

Non possiamo più permetterci errori”.

Movimento 5 Stelle Ladispoli