Ladispoli: “Lunedì da via Roma partono i lavori di ripavimentazione delle strade”

“Lunedì 27 settembre prenderà il via il più grande intervento di rifacimento del manto stradale mai visto a Ladispoli. I lavori inizieranno dalla zona di via Roma per proseguire poi su viale Italia e traverse limitrofe. Poi sarà la volta di altre zone della città sia in centro che in periferia, nell’ambito di un investimento di tre milioni di euro varato dall’amministrazione comunale”.

L’annuncio è del sindaco Alessandro Grando che ha illustrato il piano di ripavimentazione della rete stradale di Ladispoli che per alcuni mesi trasformerà la città in un cantiere a cielo aperto che renderà la rete viaria moderna e riqualificata.

“Abbiamo atteso la conclusione della stagione estiva – prosegue il sindaco Grando – per avviare gli interventi che interesseranno tutti i quartieri di Ladispoli ed il quadrante centrale della città. Questi lavori si andranno ad aggiungere a quelli già realizzati nei mesi scorsi che hanno interessato circa undici chilometri di strade per un investimento di un milione e ottocentomila euro. Intervenire in maniera decisa sulle strade era uno dei punti fermi del nostro programma, un’altra promessa mantenuta da questa amministrazione. Come ha annunciato l’assessore ai lavori pubblici Veronica De Santis, che ringraziamo per l’impegno profuso insieme ai competenti uffici comunali, utilizzeremo il ribasso d’asta della gara di appalto, per intervenire anche in altre zone come i quartieri Miami, Cerreto e Palo Laziale”

Il primo cantiere sarà aperto in via Roma e strade limitrofe, poi i lavori di ripavimentazione si sposteranno in via Trieste, via Trapani, via Venezia, vicolo Sanguinara, via Nervi, via Rapallo, via Livorno, via Molfetta, via Catania, via Bordighera, via Bologna, via Oneglia, via Napoli, via La Spezia, via Palermo, via Fiume, via Odescalchi, via Duca degli Abruzzi, via Lazio, via del Mare, via Trieste, via Trento, via dell’Ippocampo, via Latina, via Torino, piazza Falcone, via Yvon de Begnac e via Cupello.