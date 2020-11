Share Pin 6 Condivisioni

Ladispoli, l’opposizione: “L’amministrazione sottovaluta l’emergenza Covid e rifiuta il consiglio comunale da remoto” – la nota stampa:

“I consiglieri di minoranza avevano chiesto all’Amministrazione di svolgere le sedute di Consiglio Comunale in modalità da remoto, cosa semplice da fare con le possibilità che offre la tecnologia”.

“Questo metodo, attuato già dalla Città’ Metropolitana e da moltissimi altri Comuni, diminuisce il rischio di contagio Covid-19 in un momento nel quale a Ladispoli sarebbe

opportuno evitare al massimo i contatti”.

“Prendiamo atto di questa ennesima mancanza di volontà di dialogo da parte del Sindaco e sottolineiamo una paradossale contraddizione: le sedute di Giunta Comunale vengono svolte non in presenza degli Assessori ma a distanza. Solo per queste sedute c’è il rischio di contagio?”

Partito Democratico – Federico Ascani, Marco Pierini;

Movimento Civico “Si Può Fare” – Loddo Giuseppe;

Movimento Civico “Ladispoli Città” – Eugenio Trani, Maria Concetta Palermo;

Movimento Civico “Insieme per Ladispoli” – Fabio Ciampa;

Movimento 5 Stelle – Antonio Pizzuti Piccoli, Ida Rossi, Francesco Forte