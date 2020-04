Ladispoli, lo Sportello Lavoro Umana rimane aperto grazie al supporto a distanza

Condividi Pin 0 Condivisioni

L’Assessore Lazzeri chiarisce le modalità di accesso e utilizzo del servizio

Lo Sportello Lavoro Umana rimane aperto grazie al supporto a distanza

Cambia la modalità di lavoro, ma lo Sportello Lavoro Umana rimane operativo, grazie al supporto a distanza

Viste le disposizioni date dal Decreto del Presidente del Consiglio sono state sospese tutte le attività di ricevimento allo sportello, questo però non ci vieta di lavorare a distanza. “Proprio per questo – spiega Francesca Lazzeri, Assessore al Commercio, Attività produttive, Servizi Informatici, Servizi Anagrafici e Comunicazione – l’attività di orientamento e ricerca del lavoro continua in modalità diversa, ma sempre con lo stesso scopo: aiutare le persone a trovare un impiego.

La dottoressa Michela Miani – conclude l’assessore Lazzeri – che cura lo Sportello Lavoro Umana a Ladispoli, dal settembre scorso, sarà disponibile per tutti i cittadini che vorranno semplicemente fare o modificare il loro Curriculum Vitae o tenersi in contatto per capire l’evoluzione del mondo del lavoro in un momento così difficile e particolare per tutti noi.

Lo sportello è sempre operativo il venerdì dalle 09.30 alle 13.00″.

Questi i recapiti da contattare: [email protected] e 3358155197