Ladispoli: l’Istituto Di Vittorio aderisce alla campagna “Il Futuro inizia con un Libro”

“Il Futuro inizia con un Libro” anche l’istituto superiore “Giuseppe Di Vittorio” aderisce alla campagna dell’Associazione Italiana Editori

E’ giunto alla nona Edizione e ha l’obiettivo di promuovere la lettura fra i giovani, arricchendo le biblioteche scolastiche attraverso un circuito virtuoso che coinvolga attori diversi: genitori, docenti, studenti, editori e librai. “Io leggo perché” è il Progetto AIE (Associazione Italiana Editori) che invita ad acquistare un volume nelle librerie del territorio aderenti all’iniziativa (Mondadori di Ladispoli, Cerveteri e Civitavecchia e “Scritti e Manoscritti” di Ladispoli) per poi donarlo alle biblioteche delle scuole, compresa quella dell’Istituto Superiore “Giuseppe Di Vittorio” (20.000 i plessi già iscritti).



Tutti insieme per educare alla lettura contrastando il dilagare dell’iperconnettività social: 5 ore e 49 minuti è infatti, secondo il più recente Rapporto “We are social” in collaborazione con Meltwater, il tempo speso mediamente on-line dagli Italiani. Ma la tendenza è globale.



La risposta è quella messa in campo da AIE con il sostegno del Ministero della Cultura, attraverso il Centro per il Libro e la Lettura, e del Ministero dell’Istruzione e del Merito: “Il futuro inizia con un libro” è infatti il messaggio della nuova campagna AIE. E oltre 2 milioni sono i volumi nuovi finor donati alle scuole grazie all’iniziativa. Che cosa bisogna fare, concretamente, per aiutare gli aspiranti lettori? È la stessa A.I.E. a spiegarlo nel portale dedicato all’evento: “Da sabato 9 a domenica 17 novembre 2024, nelle librerie aderenti, sarà possibile acquistare libri da donare alle Scuole dei quattro ordinamenti: infanzia, primarie, secondarie di primo e secondo grado.

Al termine della raccolta, gli Editori aderenti doneranno oltre 100.000 libri, che verranno riparti tra le Scuole che avranno fatto regolare richiesta del contributo tramite il portale…Per agevolare le donazioni e garantire la meccanica dell’iniziativa, verranno segnalate sul sito le Librerie che dispongono anche di modalità di acquisto a distanza, così da evitare situazioni di assembramento nei punti vendita dal 9 al 17 novembre, quando tutti i cittadini potranno acquistare

un libro da donare a una scuola”.

Tutti i dettagli nel sito #IOLEGGOPERCHÉ – Home page. Ci vediamo in libreria…