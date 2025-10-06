Alla Biblioteca “Peppino Impastato” di Ladispoli un incontro divulgativo con l’astrofilo Giuseppe Conzo, promosso dal Gruppo Astrofili di Palidoro insieme ad Auser e alla Biblioteca Comunale

Ladispoli, le onde gravitazionali svelano i segreti dell’universo –

Un pomeriggio dedicato alle meraviglie del cosmo e alle più affascinanti scoperte della fisica moderna. Oggi, martedì 7 ottobre alle ore 16, presso la Biblioteca “Peppino Impastato” di Ladispoli, si terrà l’incontro pubblico “Le onde gravitazionali”, organizzato dal Gruppo Astrofili di Palidoro in collaborazione con Auser e con la Biblioteca Comunale di Ladispoli.

Relatore dell’incontro sarà Giuseppe Conzo, appassionato divulgatore e membro del Gruppo Astrofili, che guiderà i partecipanti in un viaggio tra spazio, tempo e materia, raccontando come la scoperta delle onde gravitazionali abbia rivoluzionato la nostra comprensione dell’universo.

L’appuntamento si inserisce nel calendario delle attività culturali e scientifiche promosse sul territorio con l’obiettivo di avvicinare cittadini e studenti ai temi dell’astronomia e della ricerca scientifica.

L’ingresso è libero e aperto a tutti gli interessati.