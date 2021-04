Share Pin 5 Condivisioni

Ladispoli, le associazioni sportive: “Grave la situazione della palestra della Melone”

Da un lato gli alunni della Corrado Melone che da ieri usufruiscono della palestra per il servizio di mensa scolastica.

Dall’altra parte le associazioni sportive che hanno perso l’uso della palestra durante le ore pomeridiane per gli allenamenti. Associazioni sportive che già da ieri sarebbero stati dirottati a quanto pare nella palestra del Di Vittorio.

Una decisione, quella presa da dirigenza scolastica e amministrazione comunale che però mette in difficoltà le associazioni sportive che su quella palestra facevano affidamento.

«Se lo sport, piano piano sta riprendendo la sua attività interrotta da 365gg, a Ladispoli sta accadendo qualcosa di davvero inaspettato. La palestra dell’IC Corrado Melone diventerà un refettorio per gli alunni della scuola Corrado Melone, in base alle direttive della circolare del Ministero della Salute, i bambini non pranzeranno in aule o all’aperto ma in un luogo nato per fare attività motoria ed educazione fisica nell’orario

curricolare e attività sportiva dopo le ore 17. Le dinamiche di come ciò possa accadere dall’oggi al domani ancora sono poco chiare hanno spiegato dall’Asd – ma di certo è che dopo la Pandemia questa è una bella tegola che dovranno affrontare le Asd che svolgono attività e campionati federali all’interno dell’impianto comunale, unico impianto regolare per lo svolgimento della pratica sportiva pallacanestro»